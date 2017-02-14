مسؤول روسي كبير يلغي زيارته إلى إيران

أفادت صحيفة “كوميرسانت” الروسية الثلاثاء بأن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، ألغى زيارته إلى إيران لـ “أسباب تقنية”.

وكانت وكالة “مهر” الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن بيان السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونائبي رئيس الوزراء دميتري روغوزين وإيغور شوفالوف سيقومون بزيارات رسمية إلى إيران خلال الشهر المقبل. وكان متوقعا أن يرأس دميتري روغوزين الأسبوع الحالي وفدا روسيا إلى طهران لبحث توسيع التعاون الروسي الإيراني في مجال الدفاع والتكنولوجيا.

كما كان من المنتظر أن يشارك نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلم والتكنولوجيا، سورنا ستاري، ووزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، في الاجتماعات.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة روغوزين والمسؤولين المرافقين له كان يجب أن تغادر موسكو متوجهة إلى طهران صباح الاثنين، إلا أن ذلك لم يحدث، لأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألغى زيارته “لأسباب تقنية”. وأشارت مصادر حكومية في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي تغيير في زيارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزيارة نائب رئيس الوزراء إيغور شوفالوف.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن زيارة روغوزين ألغيت بسبب كشف الجانب الإيراني المعلومات عن هذه الزيارة.

وأشار مصدر في الحكومة الروسية إلى أن الجانبين خططا لمناقشة “مواضيع حساسة”، بينها “أسباب ميل الإيرانيين لشراء طائرات من دول غربية”.

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