خلافات المسلحين تنتقل إلى ريف اللاذقية

قتل ثلاثة مسلحين وأصيب ثلاثة آخرون من عناصر ميليشيا “أبناء القادسية” في ريف اللاذقية.

واستُهدفت السيارة التي كانوا يستقلونها بالتفجير عن بعد بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق أثناء مرورها قرب محطة القطار القريبة غرب مدينة “جسر الشغور” التابعة لمحافظة إدلب.

الانفجار الذي لم تتبناه أي ميليشيا بعد نتج عنه مقتل المدعو يوسف لعموط وأبو دريد المزوق وأحمد الأحمد، بينما تم إسعاف ثلاثة آخرين إلى أحد مشافي المسلحين الميدانية وهم كمال لعموط وماهر محمد علي وخليل حاج محمد.

يأتي هذا الاستهداف على إثر الخلافات الكبيرة بين الميليشيات المسلحة في ادلب القريبة من ريف اللاذقية.

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