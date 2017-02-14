خاص: الهجوم على درعا تم بإيعاز خليجي

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وميليشيات النصرة في محيط حي المنشية في درعا، حيث يتابع الجيش السوري صد هجوم النصرة على مواقعه في المنشية.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن منع القوات الأردنية لجرحى النصرة من الدخول إلى الأردن للعلاج من إصاباتهم خلال الاشتباك مع الجيش السوري، خصوصاً وأنهم فقدوا المشفى الميداني الخاص بهم إثر استهدافه بغارة شنها سلاج الجو السوري.

وقال مصدر خاص فضل عدم الكشف عن اسمه للحدث نيوز: أن هجوم المسلحين الأخير على حي المنشية جاء بإيعاز خليجي، كرد فعل على التقارب الأخير بين الدولة السورية والأردن ومحاولة اشراك الأخير في محادثات أستانا، وهو مالم يرق للمشغل الخليجي فأعطى الأوامر لعملية عسكرية في درعا.

وسبق أن قال محلل عسكري للحدث نيوز أن المعركة محسومة لصالح الجيش السوري مستنداً في تحليله على تغير الخارطة الدولية التي تجنح باتجاه حلول سياسية لصالح الدولة السورية.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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