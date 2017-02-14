من هم المعارضون المشاركون في اجتماع أستانا 2؟

كشفت مصادر إعلامية, عن اسماء المشاركين في اجتماع استانا 2 من ما يسمى ” المعارضات ” السورية، وذلك بحسب ما تسرب من الهيئة العليا للمفاوضات.

وهم :

1- نصر الحريري: الائتلاف المعارض

2- محمد صبرا: مستقل

3- محمد الشمالي: ائتلاف تركماني

4- فؤاد عليكو: ائتلاف كردي

5- اليس مفرج: هيئة التنسيق

6- عبد المجيد حمو: هئية التنسيق

7- نشأت طعيمة: هيئة التنسيق

8- عبد الاحد صطيفو: الائتلاف

9- خالد محاميد: منصة القاهرة

10- بسمة قصماني: مستقلة

11- علاء عرفات: منصة موسكو

أما العسكريون فهم :

1- فاتح حسون: حركة تحرير حمص – الشمال

2- بشار الزعبي: الجبهة الجنوبية – الجنوب

3- معتصم شمير: فيلق الرحمن – الجنوب

4- احمد عثمان: لواء السلطان مرد – الشمال

5- زياد الحريري: الجبهة الجنوبية – الجنوب

6- راكان ضوكان: الجبهة الجنوبية – الجنوب

7- خالد ابا: الجبهة الشامية – الشمال

8- مأمون حاج موسى: صقور الشام – الشمال

9- هيئم رحمة: فيلق الشام – الشمال

10- خالد النابلسي: الجبهة الجنوبية – الجنوب

يشار إلى أن جماعتي ” فيلق الشام ” و ” صقور الشام ” كانتا قد أعلنتا في 10 و 11 من الشهر الحالي تعليق مشاركتهما في استانة -2 وجنيف.

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