بالأسماء: 43 قتيلاً لـ “تحرير الشام”

نشرت تنسيقيات المسلّحين أسماء لـ 43 قتيلاً من مسلحي “هيئة تحرير الشام” الذين قتلهم تنظيم “جند الأقصى” خلال سيطرتهم على سجن ومحكمة “موقا” شمال مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

والقتلى هم:

1- أبو ثائر.

2- حج صفوان.

3- أبو مصعب معرزيتا.

4- أبو عبد الرزاق معرزيتا.

5- أبو اسراء.

6- أبو محمد أيمن.

7- أبو تراب فطيرة.

8- أبو الصديق فطيرة.

9- أبو سلام فطيرة.

10- أبو عائشة الحموي.

11- أبو فيصل الحموي.

12- أبو سعيد الحموي.

13- أبو عبد الوهاب الحموي.

14- أبو عمر سعيد.

15- أبو محمد جمال.

16- أبو جهاد الحموي.

17- أبو أحمد قضورة.

18- أبو علاء خطابي.

19- أبو حمزة كفرنبل.

20- أبو مسلم هبيط.

21- أبو عمر لطامنة.

22- أبو أسيد جوزف.

23- أبو دجانة بابولين.

24- أبو حطين بابولين.

25- أبو حسن الحموي.

26- أبو الصافي الحموي.

27- ابن أحمد العرب.

28- أبو رضوان الحموي.

29- أبو خطاب الحموي.

30- أبو هريرة الأنصاري.

31- أبو وليد بابولين.

32- أبو قسورة خطابي.

33- أبو عوض الحموي.

34- أبو علي جاسم.

35- أبوالعباس معرزيتا.

36- أبو عبيدة.

37- أبو اسحق خطابي.

38- أبو عمر سراقبي.

39- أبو اسلام مختار.

40- أبو ناجح فطيرة.

41- أبو سليمان معرزيتا.

42- أبو الزبير سفوهن.

433- أبو شمام فطيرة.

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