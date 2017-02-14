مفاجأة .. الكشف عن أول شركة تعهدات أمنية “جهادية” بسوريا!

كشفت مجلة “فورين بوليسي” عن شركة قالت إنها تقدم خدمات أمنية “جهادية”، هي الأولى من نوعها للجماعات الارهابية العالمية.

ويشير التقرير إلى أن الشركة واسمها “ملحمة تاكتيكال”، وإن كانت حديثة العهد، إلا أنها قدمت استشاراتها لجبهة فتح الشام/ النصرة سابقا، وبقية الفصائل الأخرى.

وتكشف المجلة عن أن مؤسس الشركة هو جندي سابق في القوات الروسية الخاصة يلقب بأبي رفيق، وهو من أوزبكستان في وسط آسيا، وكان محلا للاستهداف الروسي في بداية هذا الشهر، حيث قتلت غارة روسية على إدلب في شمال سوريا زوجته وابنه الصغير.

ويلفت التقرير إلى أن الشركة هي أول مؤسسة تقوم بالجمع بين الفكرة المسماة بـ”الجهادية” والربح، فرغم تدفق المتطوعين الأجانب إلى سوريا مع بداية الازمة ، إلا أن “ملحمة تاكتيكال” هي أول شركة تتخصص في توفير السلاح والزي والدروع والخوذ، وتقدم حوافز مالية جيدة، مشيرا أن للشركة، التي أنشئت في أيار/ مايو 2016، حضورا على “يوتيوب”، من خلال أشرطة فيديو يظهر فيها مقاتلون يتحدثون باللغة الروسية، وعلى خلفية أناشيد إسلامية.

وتعلق المجلة قائلة إنه “لا مجال للمقارنة بين شركة صغيرة لا يتعدى عدد العاملين فيها عشرة أفراد وشركة التعهدات الأمنية (بلاك ووتر)، التي غيرت اسمها إلى (أكاديمي)، التي ذاع صيتها أثناء غزو العراق عام 2003، إلا أنه في عالم التواصل الاجتماعي لم يعد الحجم مهما، حيث انتشرت سمعة الشركة بين المقاتلين في سوريا وفي أوكرانيا أيضا”.

ويلاحظ التقرير أن مؤسس الشركة يظهر ملثما في أشرطة الشركة المتوفرة على “يوتيوب” كلها، ولا يعرف عنه إلا كنيته أبو رفيق، ويستخدم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبأسماء مستعارة؛ ليتجنب المراقبة، لافتا إلى أن الشركة حصلت منذ انطلاقتها على عقود في سوريا، وقدمت برامج تدريبية واستشارات عسكرية.

وتورد المجلة نقلا عن أبي رفيق قوله في مقابلة عبر تطبيق “تليغرام”، إن خسارة حلب لم تؤد إلى تراجع الطلب على خدماته التي قدمها لجبهة فتح الشام “جبهة النصرة” والحزب الإسلامي التركمنستاني من الإيغور في شمال الصين، مشيرة إلى أن أبا رفيق يتطلع إلى توسيع خدمات الشركة، قائلا إنهم مستعدون لاخذ عمل في أي مكان يتعرض فيه المسلمون للقمع و”الاضطهاد”، مثل الصين ومانيمار، ولم يستبعد تقديم الخدمات للمقاتلين في شمال القوقاز ضد القوات الروسية.

ويفيد التقرير بان مقاتلي “ملحمة تاكتيكال”، على خلاف المتطوعين من وسط آسيا، لا يبحثون عن الموت أو “الانغماسية”، كما يعرف المقاتلون الأشداء من هذه المناطق، بل يحاول أفراد الشركة الدخول في سوق الاستشارة العسكرية، والعمل مدربين وتجار سلاح، وفي بعض الأحيان يكونون محاربي نخبة.

وتذكر المجلة إن أبا رفيق (24 عاما) انضم في شبابه لوحدة النخبة الروسية المحمولة جوا، والمعروفة باسم “في دي في”، وسافر في عام 2013 إلى سوريا، حيث بقي مستقلا، وتنقل بين الفصائل السورية قبل أن ينشئ شركته، منوهة إلى أن شركته قامت خلال العام الماضي بتدريب مقاتلي “أحرار الشام” و”جبهة فتح الشام”.

وبحسب التقرير، فإن العاملين في شركة “ملحمة تاكتيكال” عملوا في بعض الأحيان وحدات خاصة لجماعات التكفيرية، وتبين المجلة أن أبا رفيق يؤكد أن الهدف الرئيسي هو تدريب مقاتلين، وتقديم المشورة العسكرية، بدلا من القتال على الجبهات، مشيرة إلى أنه اعترف بأن شركته تقوم بإنتاج المعدات التي تحتاجها بقية الجماعات التكفيرية، حيث تنتج شركته مثلا رشاشا روسيا معروفا، وهو “بي كي أم”، الذي استخدم بشكل واسع في حلب، وتقوم بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بنوع من الجدية، وللشركة حضور على “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

