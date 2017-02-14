دمشق تستلم مليون برميل من النفط الخام

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، عن تفريغ حمولة ناقلة نفط محملة بمليون برميل من الخام لتكريرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن وصول ناقلة النفط سيؤدي إلى تحسن ملموس في واقع الكهرباء وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال سمير الحسين، مدير عام شركة محروقات إن توزيع المشتقات النفطية بدأ بالتحسن، وتمت زيادة عدد الطلبات من مادتي البنزين والمازوت التي يمكن تلبيتها في جميع المحافظات بسبب وصول ناقلة النفط الخام وتوريدات البنزين والمازوت بشكل متواتر.

وأضاف الحسين بأنه ستتم تلبية احتياجات محطات الوقود وستعود الحالة إلى طبيعتها مع بداية الأسبوع القادم لافتا إلى توفر الغاز المنزلي في المحافظات كافة حيث يتم إنتاج نحو 140 ألف أسطوانة يوميا منها 50 ألف أسطوانة في دمشق وريفها، و23 ألف أسطوانة في حلب.

وكانت الحكومة قد أبرمت عقودا بقيمة 200 مليار ليرة سورية لتعويض نقص المشتقات النفطية بالتوازي مع السماح للقطاع الخاص باستيراد النفط لتلبية احتياجات العملية الإنتاجية.

وتعاني سوريا من نقص حاد في الوقود بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية على معظم حقول النفط والغاز في البلاد.

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