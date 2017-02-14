العريضي بعد لقاء الراعي: البلد محاط بزنار نار

أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب غازي العريضي، خلال ترؤسه وفداً من اللقاء لزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن “هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة الزيارات التي يقوم بها وفد اللقاء الديمقراطي على المرجعيات والشخصيات السياسية والروحية الفاعلة والمؤثرة في البلد للنقاش والحوار حول كل القضايا ولا سيما منها موضوع قانون الإنتخابات الذي هو موضوع الساعة”.

وأوضح العريضي أن “مواقفنا داعية إلى قانون انتخابات يحمي التنوع والتعدد والشراكة في البلد من جهة، ويؤسس فعليا للبدء في تطبيق اتفاق الطائف الذي في بنوده ما يطمئن الجميع على كل المستويات بمعنى المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، فهذا يشكل خطوة متقدمة أساسية كانت مطلبا وشعارا لنظام طويل كبير قاده كمال جنبلاط مع فريق وطني لبناني عريض وواسع على مستوى كل المناطق والأراضي اللبنانية، في المقابل يطمئن الطوائف لناحية هواجسها ودورها في المواقف والقرارات الأساسية من خلال إنشاء مجلس الشيوخ آخذين بعين الإعتبار قرار قانون اللامركزية الإدارية”.

وعن رغبة اللقاء في تطبيق اتفاق الطائف مع ما يتضمنه من إنشاء مجلس شيوخ أم العودة إلى قانون الستين، أكد العريضي أن “هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق”، موضحاً “اننا طالبنا بالـ60 معدلا وكلامي كان دقيقا الآن وهو اقرار قانون جديد لاجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كأساس في توجهنا السياسي احتراما لدستورنا وقوانيننا ولسمعة البلد وللمشهد السياسي العام في البلد، وبعد اجراء انتخابات بلدية ثم رئاسية لا بد من اجراء الإنتخابات النيابية”، مشيراً إلى “اننا اطلقنا شعار الـ60 معدلا بمعنى اننا لم نربط بين هذا وذاك بل قلنا الذهاب الى قانون الـ60 معدلا اي الإتفاق على قانون انتخابات جيد بما يمكن ان نتوصل اليه بالتوافق مع كل شركائنا في البلد قلت الآن واكرر يؤسس ويشكل خطوة اساسية رئيسية على طريق تطبيق اتفاق الطائف”.

وعما سمعه الوفد من الراعي، أشار العريضي إلى “إننا سمعنا كل كلام إيجابي مؤيد لهذا الطرح نظرا وانطلاقا من الحرص على الشراكة والتنوع والتعدد والإستقرار في البلد”، معتبراً أن “البلد محاط بزنار نار، أي انقسام فيه لا يخدم توجهات هذه التركيبة السياسية الجديدة التي انطلقت بعد شغور دام سنتين ونصف وكان لبكركي دور اساسي في إنهاء هذا الشغور ولها دور أساسي مع غيرها من المرجعيات في البلد للمحافظة على الإستقرار”.

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