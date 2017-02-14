فك شيفرة الجريمة المروعة التي هزت مدينة السلمية

شهدت مدينة السلمية في محافظة حماه ،جريمة قتل راح ضحيتها شاب ووالدته الطاعنة في السن، دون وجود أي معلومات تدل على مرتكب الجريمة في بادئ الأمر

ومن خلال البحث والتحرّي وجمع المعلومات والأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في حماه من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة المدعو ( ط ، ج )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدورة وابنها بقصد السرقة كونه علم بوجود مبلغ مالي بحوزة ابنها وكان صديق للمغدور

، حيث قدم إلى المغدور بحجة معاملة عقارية يريد انجازها لديه،

وعندما دخل منزله انشغل المغدور بإشعال المدفئة في الوقت الذي أخذ فيها الجاني سكين مطبخ وقام بطعنه عدة طعنات على كافة إنحاء جسمه وسرق جواله، لتأتي والدة المغدور المسنة تحبو باتجاهه بعد سماعها صراخ ولدها ليقوم الجاني بطعنها برأسها وصدرها،

وأثناء قيامه بالبحث ضمن غرفة النوم بحثا عن النقود سمع نداء من جارة المغدورة فقام بالهرب عن طريق الشباك وبعد ذلك قام بفك جوال المغدور ورمي أجزاء منه في حاوية القمامة واحتفظ بباقي الأجزاء لديه ثم باعها إلى صاحب محل بيع أجهزة خليوية .

حيث ذكرت شقيقة المغدور عبر صفحتها الشخصية على فيش بوك تفاصيل الجريمة وما حدث موضحة أن والد الجاني كان يحاول تهريب الجاني خارج البلد الأمر الذي لم يتحقق وتم كشف ملابسات الجريمة

ليتم بعدها إحضار الجاني إلى مسرح الجريمة، وقام بتمثيل جريمته بحضور رئيس النيابة العامة وأصدقاء وأقرباء المغدورين ، وتم استرداد قطع الجوال المسروقة، ويجري العمل على تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل

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