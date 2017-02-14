المركزي الروسي يصدر نقوداً خاصة بكأس العالم

صرح غريغوري لونتوفسكي، النائب الأول لمدير المصرف المركزي الروسي، أن البنك يخطط في الربع الأول من 2018 لإصدار عملة بلاستيكية من فئة 100 روبل، بمناسبة كأس العالم بكرة القدم.

وقال لونتوفسكي، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، للصحفيين: “إن العملة النقدية التذكارية المخصصة لمناسبة نهائيات كأس العالم بكرة القدم سوف تكون من البلاستيك مئة بالمئة … نأمل بأن نقوم بإصدارها في الربع الأول من العام المقبل”.

هذا وكان لونتوفسكي، قد ذكر في خريف العام الماضي 2016، أن المركزي الروسي، يمكن أن يستبدل في المستقبل بعض العملة الورقية بنقود بلاستيكية، مبتدئا بإصدار ورقة المئة روبل، على شرف استضافة روسيا لكأس العالم بكرة القدم 2018.

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