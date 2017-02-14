مناشدات أممية لوصول مساعدات إنسانية إلى بلدات سورية

ناشدت الأمم المتحدة جميع الفرقاء في سوريا إلى التوافق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى بلدات الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا المحاصرة والتي يقطنها 60 ألفا من المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين أن آخر قافلة إنسانية وصلت إلى تلك البلدات كانت في 28 نشرين الثاني الماضي.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الجمهورية العربية السورية علي الزعتري في البيان “أن جهود الأمم المتحدة الساعية للوصول إلى تلك البلدات منذ ذلك الوقت باءت بالفشل”.

وقال الزعتري إن الوضع في تلك البلدات ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين.

ودعا المنسق الأممي جميع القوى المعنية وجميع الأطراف المؤثرة عليها إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإجلاء المصابين دون تأخير، مؤكدا أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى البلدات المذكورة في حال توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق بهذا الشأن.

وحذر البيان من أن المسؤولية الأخلاقية عن الوضع المأساوي تقع على عاتق كل من يعيق إيصال المساعدات إلى البلدات المذكورة.

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