اقتتال ميليشيات”تحرير الشام” و”لواء الأقصى”يحسم في بلدة التمانعة

ذكرت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن سيطرة ميليشيات “هيئة تحرير الشام” على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، عقب المواجهات المستمرة مع ميليشيا “لواء الأقصى” منذ أمس وحتى اليوم

حيث جاء عبر تلك التنسيقيات أن مسلحو “تحرير الشام” قاموا بطرد مسلحي “لواء الأقصى” من البلدة كما أسروا 40 منهم، خلال المعارك التي لا زالت مستمرة

وهي المنطقة الأولى التي تُنهي فيها ميليشيات “تحرير الشام”، أي وجود لمسلحي “لواء الأقصى” عقب المواجهات بين الطرفين.

وتجدر الاشارة إلى أنه منذ أمس بدأ القصف المتبادل بين الطرفين، إذ استهدفت “تحرير الشام” مواقع تابعة لـ “الأقصى” في بلدات كفرزيتا والتمانعة وخان شيخون و مورك والركايا في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

فيما قام مسلحو “اللواء” بهاجمة محكمة تابعة لـ “تحرير الشام” في بلدة موقا، شمال خان شيخون، فأطلق سراح المحتجزين وأعدم عناصر المحكمة.

كما نفذ مسلحو “الأقصى” عمليات انتحارية بسيارات وأحزمة ناسفة في مقرات تابعة لـ “تحرير الشام” في بلدات خان شيخون والتح والتمانعة وكفرزيتا.

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