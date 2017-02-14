أضخم حقل غاز مصري من حصة بريطانيا

اشترت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية للطاقة، حصة في حقل “ظهر” المصري، من شركة “إيني” الإيطالية للتنقيب واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز.

ووقعت “إيني” الاثنين 13 فبراير/شباط، على بيع 10% من حصتها في حقل “ظهر” للغاز قبالة البحر المتوسط في مصر ، لصالح “بريتيش بتروليوم”.

وقالت “إيني” في بيان على موقعها الالكتروني، إن رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي، وقع بالقاهرة، يوم الاثنين، عقد إتمام البيع مع بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بتروليوم”، بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وتملك “إيني” بعد هذه الصفقة، التي لم يتم الكشف عن قيمتها، من خلال شركتها التابعة “أيوك” حصة تبلغ 90% في منطقة الامتياز، في حين وافقت شركة “روس نفط” الروسية على الاستحواذ على حصة 30%، شريطة الحصول على موافقة الحكومة المصرية.

وأعلنت “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” في أغسطس/آب 2015، وتصل احتياطياته نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي مكتشف في البحر المتوسط.

وتتواجد “إيني” في مصر منذ عام 1954، وتعمل من خلال شركتها التابعة “أيوك”، وتنتج نحو 230 ألف برميل من النفط المكافيء يوميا.

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