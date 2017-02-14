الأسلحة الروسية تتفوق على مثيلاتها الأمريكية

قال تقرير أعده خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن عدداً من نماذج الأسلحة الروسية تتفوق على مثيلاتها في حلف الناتو المصنعة في الولايات المتحدة.

وقال الخبراء في تقرير “التوازن العسكري 2016″ : إن” بعض الأسلحة الروسية تتفوق في مواصفاتها التكتيكية والتقنية على أسلحة صاروخية ومدفعية في منظومة الناتو المنتجة في الولايات المتحدة”.

وعلاوة على ذلك، زعم التقرير أن روسيا تشكل تهديدا على أمن دول في شمال وشرق أوروبا، مضيفا “بالنسبة للدول في شرق وشمال أوروبا، تبقى روسيا المشكلة الرئيسة لأمنها، والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل الاستفادة من استثمار الموارد والتزود بالأسلحة المطورة، وتستبدل موسكو المعدات العسكرية القديمة بأخرى جديدة”.

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