من هو يحيى السنوار القائد العام لحماس في غزة؟

وربما لم يحظ السنّوار بنفس الشهرة التي يحظى بها قيادو الحركة بسبب قضائه ما يزيد على 24 عاما في السجون، وابتعاده عن أضواء وسائل الإعلام.

فمن هو يحيى السنوار؟

وُلد السنوار عام 1962 في مخيم خان يونس في قطاع غزة. وتعود أصوله إلى مجدل عسقلان، وعاشت أسرته في مخيم خان يونس.

تلقى السنوار تعليمه في مدارس المخيم حتى أنهى دراسته الثانوية، ليلتحق بالجامعة الإسلامية في غزة لإكمال تعليمه الجامعي، ويحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية.

تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عنه إنه سيكون حلقة وصل قوية بين جناحي الحركة العسكري والسياسي، نظرا لما يتمتع به من خبرة أمنية ومهارات عسكرية. ووصفته الصحيفة بأنه “وزير دفاع” حماس.

وتقول وسائل إعلام فلسطينية إن شقيقه القيادي في كتائب عز الدين القسام، محمد السنوار، كان أحد مهندسي “صفقة شاليط”.

اعتقل السنوار إداريا أول مرة عام 1982 لمدة أربعة أشهر. وفي عام 1985 اعتقل مرة أخرى بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص بحماس الذي عرف باسم “مجد”.

ويعد السنوار من أبرز المعتقلين المفرج عنهم في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين حماس و”الكيان الصهيوني” عام 2011 الذي عرفت باسم “صفقة شاليط”.

وكان قد اعتُقل إداريا مرة أخرى عام 1988، قبل أن يُنقل للتحقيق مجددا ويتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، إلى أن أفرج عنه في “صفقة شاليط”.

وشملت الصفقة، التي تعد إحدى أضخم صفقات التبادل، إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقد أعلن عن التوصل إلى هذه الصفقة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بوساطة مصرية.