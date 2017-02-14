الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لـ”داعش”

وأكد إعلام الحشد الشعبي أن طيران الجيش العراقي وبالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي يطارد باقي العجلات المفخخة التي استخدمها عناصر داعش بالهجوم على الحجف غرب الموصل.

وذكر بيان لقيادة الإعلام الحربي نلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن “طيران الجيش وبالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي قام بتوجيه ضربة جوية على منطقتي عين الحصان والشريعة الجنوبية، أسفرت عن مقتل 60 إرهابياً وتدمير 15 عربة للتنظيم ثلاث منها مفخخة، بالإضافة إلى حرق منصة لاطلاق الصواريخ وإسقاط طائرة مسيرة تابعة للتنظيم”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن٬ في (24 كانون الثاني 2017) عن تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” بشكل كامل٬ فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى .التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة.