إميليانينكو يضع حداً لمسيرته في الحلبات

ينوي البطل الروسي في رياضة الفنون القتالية المختلطة فيودور إميليانينكو، وضع حد لمسيرته الحافلة، بعد نهاية عقده مع منظمة “Bellator”.

وقال إميليانينكو لوسائل إعلام، الثلاثاء 14 فبراير/شباط “أريد أن أعتزل بعد نهاية عقدي مع منظمة “Bellator”.. العلاقات مع الناس مهمة جدا بالنسبة لي، وأقدر علاقتي مع سكوت كوكر (رئيس منظمة Bellator)”.

وينص الاتفاق الموقع بين إميليانينكو ومنظمة “Bellator”، على ضرورة خوض المصارع الروسي نزالين، مع خيار إجراء نزال ثالث.

وكان إميليانينكو البالغ من العمر 40 عاما، قد أعلن اعتزاله في صيف العام 2012، لكنه تراجع عن هذا القرار بعد ثلاث سنوات، ليوقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدا مع منظمة “Bellator”.

وسيواجه البطل الروسي في نزاله المقرر في 18 فبراير/شباط الجاري بمدينة سان خوسيه الأمريكية، المصارع ميت ميتريون.

وخاض إميليانينكو 39 نزالا في مسيرته الرياضية الحافلة، فاز في 35 منها وخسر في 4.

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