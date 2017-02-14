الجولة الأولى من محادثات الأستانة خلف أبواب مغلقة

أعلن مكتب الصحافة في وزارة الخارجية الكازاخية أن الجولة القادمة من المحادثات السورية السورية المقررة في أستانا غدا ستجري خلف أبواب مغلقة.

حيث أصدرت الخارجية الكازاخية بيان لها اليوم أعلنت فيه ” إن الجولة القادمة في إطار عملية أستانا بشأن تسوية الوضع في سورية سوف تبدأ على مستوى عال في ال 15 من شباط 2017 في الساعة 00ر13 بتوقيت أستانا المحلي في فندق ريكسوس”

هذا وقد نقلت وكالة الأنباء الكازاخية عن وزير خارجيتها عبد الرحمانوف قوله للصحفيين..”إن الاجتماع سيركز على آلية تسجيل انتهاكات وقف الأعمال القتالية في سورية ونظام فرض عقوبات على أولئك الذين يرتكبون هذه الانتهاكات”.

وأضاف عبد الرحمانوف.. إن وفد الجمهورية العربية السورية والوفد الروسي وصلا إلى أستانا في انتظار وصول الوفود الأخرى.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستكون ممثلة بخمسة أشخاص فيما لم ترد حتى الآن معلومات بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع.

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