“إسرائيل” تخشى من “قسوة” السنوار وردوده “الهستيرية”

في أول رد رسمي على تعيين يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة، أعرب الوزير يوفال شتاينتس القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن مخاوفه من “قسوة” السنوار.

ونقلت إذاعة “صوت إسرائيل” عن شتاينتس الذي يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن، قوله إن المواجهة القادمة مع حركة حماس “مسألة وقت ليس إلا”.

واعتبر انتخاب السنوار لقيادة “حماس” في غزة، أمرا خطيرا للغاية بسبب “اتسامه بالاندفاع من غير ترو وقسوته”.

واعتبر أنه كلما تعززت مكانة السنوار، يزداد الخطر الذي يشكله على “إسرائيل”، محذرا من أن الأخير قد يرد “بصورة هستيرية” لما له من “جموح جهادي”.

وتابع أنه “ما من شريك” في الجانب الفلسطيني، مشددا على أنه “لا فرق بين حماس وداعش”.

يذكر أن السنوار، كان أحد مؤسسي الجهاز الأمني لحركة حماس – “مجد”، وقد اعتقل عام 1988، وقضى في السجون الإسرائيلية 23 سنة، وتم الإفراج عنه في صفقة “وفاء الأحرار” مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

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