صقر: وجود حزب الله ضرورة كبيرة في لبنان

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر، لدى وصوله إلى الاحتفال بالذكرى 12 لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، أنه “في مثل هذا اليوم كان هناك فصل كامل بين الخط السيادي والاحتلال وهذه المرحلة عمّدت بدماء رفيق الحريري والشهداء في انتفاضة الاستقلال”، لافتاً إلى أنه “علينا التمسك بالوحدة الوطنية وثوابتنا والعمل على المحافظة على الثوابت كي لا يذهب دم الشهداء سداً”.

وشدد صقر على أن “وجود حزب الله ضرورة كبيرة في لبنان الا ان سلاحه غير مقبول أبداً”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان لديه مقاربة غير موفقة والسلاح لن يكون شرعياً ما لم يوضع ضمن الدولة اللبنانية”.

وأكد صقر أنه “لن يؤثر موقف عون على العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وهذه نقطة خلاف وليست اختلاف علينا البت بها في الاستراتيجية الدفاعية”، مشيراً إلى أنه “كل لبناني يعرف من قتل الحريري والمحكمة الدولية ستدل عليهم بالاسماء”.

وعن تمثيل رئيس الجمهورية بوزير العدل سليم جريصاتي، اعتبر أن “هذا أمر ايجابي بأن الرجل الذي واجه المحكمة الدولية يقف في الصف الأول للقول بان عون يرى أن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية”.

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