موسكو مستعدة لتزويد كييف بالغاز

أعربت وزارة الطاقة الروسية، عن استعداد موسكو لتصدير الغاز إلى أوكرانيا، إلا أن ذلك يتطلب من شركة “نفط وغاز” الأوكرانية التقدم بطلب إلى شركة “غازبروم” الروسية.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء 14 فبراير/شباط: “لدينا عقد ساري المفعول مع (غازبروم)… الشروط مثبتة فيه… جاهزون لتصدير الغاز، لكن هذا يتطلب أن تتوجه شركة (نفطوغاز) إلى شركة غازبروم”.

وباتت كييف، في وضع لا تحسد عليه، بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد، نتيجة حاجتها للفحم الصلب – الأنتراسيت، الذي يستعمل في محطات توليد الطاقة، وذلك بعد أن فقدت كييف القسم الأكبر من مناجم الفحم بسبب النزاع القائم في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وتجدر الإِشارة إلى أن وزير الطاقة الأوكراني، إيغور ناساليك، أعلن سابقا أن البديل للفحم في أوكرانيا، والذي كان يستورد من دونباس، يمكن أن يكون فقط عبر استيراد الفحم أو الغاز من روسيا.

المصدر: سبوتنيك

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