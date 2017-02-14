الميليشيات المسلحة تجدد استهدف المدنيين في درعا والقنيطرة

استهدفت الميليشيات المسلحة ظهر اليوم منازل المواطنين في حي السحاري في مدينة درعا بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما تسبب بإصابة 3 اشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

يذكر أن شهيدان ارتقيا وأصيب 9 أشخاص بجروح أمس الأول جراء اعتداءات الميليشيات المسلحة بالقذائف على حيي المنشية والسحاري في مدينة درعا.

وإلى ذلك قامت مجموعة من الميليشيات المسلحة المنتشرة في قرية مسحرة بالإعتداءعلى خان ارنبة وجبا وأيوبا بعدد من قذائف الهاون أسفرت عن أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. في القنيطرة

فيما سقت عدة قذائف هاون مصدرها الميليشيات المسلحة على أطراف منطقة تل كروم جبا بدون اصابات بشرية.

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