فلسطين تدعو لتجميد عضوية سوريا في اتحاد الكتاب العرب!

وأطلقت أعمال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب، يوم الأحد 12 فبراير بالعاصمة الجزائرية.

وقال نور الدين طيبي، عضو مكتب الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين، إن الجزائر رفضت حتى مجرد طرح موضوع اتحاد الكتاب السوريين في اجتماع الجزائر، بعد أن كان هناك مقترح بتجميد عضوية سوريا في الاتحاد العربي، بدعم من السلطة الفلسطينية والمغرب.

وأضاف نور الدين طيبي أن الجزائر “ترافع دائما للإجماع العربي”، مشيرا إلى أن “الاتحاد رحّب بعودة ليبيا إلى البيت (الاتحاد) بعد أن توصل كتاب ليبيا إلى إيجاد صيغة للتفاهم حول تمثيلهم في اتحاد الكتاب العرب”.

وكان وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي قد قال في افتتاح مؤتمر “تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر” إن انخراط المثقفين في قضايا أمتهم ضرورة ليس فقط بالالتزام بها، لكن أيضا بالعمل على الانفتاح على الآخر ومحاربة الفكر الإقصائي وتغيير الخطاب الثقافي العربي وفق مقتضيات ما تشهده الساحة العربية اليوم من أحداث وتغيرات وتحديات.

وسخِرَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة السلطة الفلسطينية لتجميد عضوية سورية في اتحاد الكتاب العرب.