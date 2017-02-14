نهرا يتفقد غدا مصنع استخراج الزيت في بزيزا

يزور محافظ الشمال رمزي نهرا غدا، يرافقه عدد من الخبراء البيئيين والمفتشين الصحيين، للاطلاع ميدانيا على مجريات العمل في مصنع استخراج الزيت من مادة جفت الزيتون في بزيزا – الكورة، وذلك بناء على كتاب أرسله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى المحافظ بتاريخ 8 شباط 2017، طلب فيه التأكد من صحة المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام عن إنشاء المصنع، وهو غير مطابق للشروط الصحية والبيئية، وهذا الامر في حال ثبوته، الإيعاز لمن يلزم لإبلاغ أصحاب العلاقة بوجوب وقف كافة الأعمال في المعمل، وسحب التصريح والتشدد في المراقبة والافادة عن الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص”.

وسيتخذ نهرا على ضوء ما يتم ثبوته، “القرار المناسب الذي يتماشى مع القوانين المرعية الاجراء والتشدد في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين”.

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