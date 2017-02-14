الجيش السوري وحلفائه يفجرون نفقاً لمسلحي تنظيم داعش في منطقة الجفرة جنوب مدينة ديرالزور ما أسفر عن مقتل وجرح من كان بداخله.

14 فبراير, 2017 - 5:19 مساءً
14 فبراير, 2017
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