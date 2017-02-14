البحرين: 48 حالة اعتقال تعسفيّ بينهم 5 نساء بأسبوع

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّه رصد خلال الأسبوع الماضي من 6 إلي 12 فبراير/ شباط الجاري، 48 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 5 نساء و3 أطفال.

ونقل موقع “المنامه بوست” الالكتروني عن المركز قوله عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنّه سجل خروج 138 مسيرة في 40 منطقة تعرّضت 32 منها للقمع من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية بالقنابل الغازيّة والمسيّلة للدموع ورصاص الشوزن المحرّم دوليًّا.

وذكر المركز في تقريره الأسبوعيّ أنّ المحاكم البحرينيّة أصدرت أحكامًا قضائيّة بحقّ 10 معتقلين في 5 قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، بلغت عقوبتها السجن لمدة 52 عامًا وتعويضات ماليّة.

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