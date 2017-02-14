الكارثة الانسانية في سوريا مضرب مثل

يبدو أن الحرب الدائرة في سوريا قد جعلت منها مضربا للمثل

حيث صرح غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء 14 فبرابر/شباط، أن اليمن تشهد كارثة إنسانية ليست أقل خطورة من تلك التي تشهدها سوريا.

وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مؤتمر سنوي لنادي “نموذج الأمم المتحدة الدولي” في موسكو، وصف غاتيلوف الأحداث في اليمن بالكارثية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: ” تجري هناك (في اليمن) محاربة الإرهاب وهناك أزمة يمنية داخلية وكارثة إنسانية بالغة الخطورة. بالمناسبة تمس الأزمة الإنسانية 80 % من السكان اليمنيين، لكن بعض زملائنا، ولا سيما الغربيون منهم، لا يتحدثون عنها بالقدر نفسه من العلنية والانفعال، لكونهم مركزين أكثر على ما يحدث في سوريا. بيد أن اليمن يشهد كارثة إنسانية ليست أقل خطورة”، وهي مشكلة “تتطلب حلا لها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

