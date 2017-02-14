حاصباني يطّلع في مستشفى محمد بن راشد

جال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بدعوة من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة الإماراتية حميد القطامي، في أرجاء مستشفى محمد بن راشد في دبي على هامش مشاركة حاصباني في الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات.

وقد عاين حاصباني مشروع “الصيدلية الذكية” الذي تم إطلاقه منتصف الشهر الماضي حيث إستخدم فيها أول روبوت من نوعه في الشرق الأوسط لصرف الدواء من دون تدخل بشري.

واطلع قطامي الوزير حاصباني على وظائف الروبوت الذي يعمل بقدرات هائلة وتقنيات فائقة المستوى لصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة، وهو يتحمل تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال باركود خاص لكل صنف دواء، ويبدأ بصرف الأدوية بكبسة زر.

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