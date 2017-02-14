من هم اهم الشخصيات التي احييت ذكرى الحريري!

أحيا تيار “المستقبل” عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، الذكرى 12 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تحت شعار: “12 مرة… 14 شباط – المستقبل حلمك”، في قاعة مجمع بيروت للمعارض- البيال، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس امين الجميل، الوزير السابق سمير مقبل ممثلا الرئيس ميشال سليمان، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الوزراء يقوب الصراف، غطاس خوري، أواديس كودانيان، ملحم الرياشي، طارق الخطيب، جمال الجراح، معين المرعبي، محمد كبارة، مروان حمادة، طارق الخطيب، رائد خوري، غسان حصباني، ايمن شقير، ميشال فرعون، نقولا تويني وبيار بو عاصي.

كما حضر النواب: بهية الحريري، سامي الجميل، خالد زهرمان، خضر حبيب، رياض رحال، محمد الحجار، روبير غانم، غازي يوسف، نبيل دو فريج، هادي حبيش، أحمد فتفت، غسان مخيبر، ايلي ماروني، نديم الجميل، شانت جنجنيان، الان عون، فريد الخازن، اسطفان الدويهي، جوزف المعلوف، عاطف مجدلاني، محمد قباني، كاظم الخير، نقولا غصن، محمد الحوت، انور الخليل، فادي كرم، عقاب صقر، سيرج طورسركيسيان، قاسم عبد العزيز، محمد الصفدي، سمير الجسر وسيبوه كالباكيان، سفراء الامارات، عمان، الولايات المتحدة الاميركية، الارجنتين، المكسيك، رومانيا ومنسقة الأمم المتحدة سيغريد كاغ، وعدد من الوزراء والنواب السابقون.

وحضر أيضا المطرانان بولس مطر والياس عودة، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العميد الركن ادمون غصن ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، محافظ بيروت زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، هدى طبارة ممثلة نازك الحريري، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، رئيس حزب “الحوار الوطني” فؤاد مخزومي، رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض، وحشد من الشخصيات.

ودخل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قاعة المهرجان يدا بيد مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وتوسطت القاعة التي التي امتلأت، شاشة عملاقة وشعار الذكرى لهذا العام مع صورة الرئيس الشهيد ونظرته نحو المستقبل.

وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني، ودقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء، ومن ثم افلام وثائقية عن الراحل، فشهادات عن الإنتخابات التي شهدها تيار “المستقبل” منذ المؤتمر العام وحتى انتخابات مكاتب المصالح والقطاعات.

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