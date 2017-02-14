الحريري: لن نساوم على موقفنا..

أحيا تيار “المستقبل” عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، الذكرى الـ 12 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تحت شعار “12 مرة… 14 شباط – المستقبل حلمك”، في قاعة مجمع بيروت للمعارض- البيال.

ودخل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قاعة المهرجان يدا بيد مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني، ودقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء، ومن ثم افلام وثائقية عن الراحل، فشهادات عن الإنتخابات التي شهدها تيار “المستقبل” منذ المؤتمر العام وحتى انتخابات مكاتب المصالح والقطاعات.

وفي كلمة له خلال الاحتفال قال الحريري لشباب “تيار المستقبل”: “قدمتم صورة حضارية عن العمل السياسي والحزبي في البلد”، مشدداً أن والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري “ليس اسما للاستخدام في عمليات الثأر السياسي ولن يكون اسما لتبديد الثقة وحشد الضغائن والكراهيات بين اللبنانيين، لقد ادرك المعنى العميق لمفهوم التسوية في بلد كلبنان”.

وأكد “أننا لم ولن نساوم على الحق او الثوابت ومنها المحكمة الدولية ونظرتنا لنظام الاسد والسلاح غير الشرعي وتورط حزب الله في سوريا”، مشددا على أن “العدالة آتية وهي وعد الله وعهدكم الى رفيق الحريري وكل شهداء لبنان”.

ولفت الى أن “شجاعة قرارنا بإنتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي تغير في الاشهر الاخيرة، ومن يدعونا للصدام اقول له “غلطان بالعنوان”، ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت اقول له ايضا غلطان بالعنوان”.

ولفت الى “أننا لسنا جمعية خيرية سياسية تقدم التضحيات مجاناً على حساب تيار المستقبل، نحن حريصون للتوصل الى قانون انتخاب جديد لا يشكل حالة عزل وقهر لحلفائنا في السراء والضراء”، موضحاً “نحن إم الصبي طالما أن هذا يعني حماية الحياة المشتركة بين اللبنانيين، ولكن لسنا إم الصبي بمعنى التنازل عن حقوقنا الوطنية”، مشيرا الى “اننا نطالب بكوتا للمرأة ولن نقبل بأن يكون لا محل لها في النظام الديمقراطي”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى التوصل لقانون انتخاب جديد على أن “لا يشكل عازلاً لأي من مكونات العيش المشترك وسنذهب الى صناديق الاقتراع تحت اي قانون يقره مجلس النواب”.

وشدد على أن “لبنان لن يكون جزءاً من اي محور في مواجهة اشقائه العرب، ولن نسمح ان يكون لبنان ساحة للتضارب بين الآخرين”، موضحاً “لا نستدعي الخصومة مع أحد لكننا بالتأكيد جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومعنيون بحماية المصالح العربية والدفاع عنها”، معتبراً أن “اللبنانيين لن يسمحوا بتسليم قرارهم للمحاور الخارجية”.

واكد أننا “لن نفرط بلبنان ولن نساوم عليه ولن نسمح لأحد بخطفه، ومستمرون بمشروع رفيق الحريري بمصالحة اللبنانيين ولو قالوا لنا عند كل مفرق ان ذلك مستحيل”.

ولفت الى أننا “نرفض الثأئر ولا نريد الا العدالة ونجحنا بالمصالحة بين العدالة والمصالحة الوطنية، ولم ننجر في 7 ايار للعنف وردينا في صناديق الاقتراع”، مشيرا الى “أننا قلنا إن المصالحة ليست مستحيلة بين الوقوف إلى جانب الشعب السوري وحماية بلدنا من النيران المشتعلة في سوريا”.

وأضاف الحريري “عندما بدأ الإرهاب الداعشي يضرب العالم وبدأ العالم يربط بين الاسلام والارهاب قلنا إن المصالحة ليست مستحيلة”، معتبرا “اننا نعيش بالأمن والإستقرار بفضل بطولات جيشنا وقوانا الأمنية”.