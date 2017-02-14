غير إسمك إلى أيفون 7 واحصل عليه مجانا

في واحدة من أكثر العروض غرابة أعلنت أحد المحلات الأوكرانية الشهيرة المتخصصة في بيع الهواتف النقالة عن عرض خاص مضمونه أن كل من يغير اسمه في جواز سفره إلى “أيفون” ولقبه “سبعة” فسيحصل على هاتف بأقل من دولار.

هذا العرض سبَّب ضجة كبيرة في أوكرانيا، لكن كيف تستطيع تغيير اسمك؟ مع العلم أن الكثير يريدون تغيير أسمائهم للحصول على أيفون سبعة نظرا لسعره المرتفع.

حسب القوانين الأوكرانية بإمكان أي شخص تغيير اسمه إن كان فوق 16 سنة أو 14 سنة بموافقة الأهل، مع العلم أن رسوم تغيير الإسم في هذا البلد الأوربي لا تتجاوز دولارين أمريكيين.