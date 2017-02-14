الناتو يحدد شروط انضمام أوكرانيا إليه

أعلن ألكسندر فينيكوف ممثل حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا أنه يمكن انضمام هذا البلد إلى الناتو فقط بعد تأهيل قواته المسلحة لتتكيف مع مواصفات الحلف.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أعلن سابقا أنه ينوي إجراء استفتاء حول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن فقط 16% أيدوا حصول البلاد على العضوية في الناتو قبل 4 سنوات، أما الآن فبلغت نسبة المؤيدين لهذه الخطوة 54%.

من جهة أخرى أشار مركز “غالوب” الأمريكي للرأي العام إلى أن 35% من الأوكرانيين يعتبرون الناتو خطرا عليهم، بينما يرى 29% في الحلف حماية للبلاد ولا يعتبر 26% الناتو خطرا أو حماية.

وقال فينيكوف إن موقف الرئيس الأوكراني ليس جديدا، مضيفا: “أكد الرئيس الآن أن أولوية أوكرانيا تتمثل في إصلاح القوات المسلحة لتتلاءم مع مبادئ ومواصفات الناتو. ويمكن طرح مسألة العضوية فقط بعد إتمام ذلك”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بوروشينكو أكد سابقا أن أوكرانيا يجب أن تتم تطابق قواتها المسلحة مع معايير قوات الناتو بشكل كامل قبل عام 2020.

ويرى خبراء أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو في السنوات العشرين المقبلة. ويذكر بهذا الصدد أن كييف تسعى إلى إعادة القرم التي انضمت إلى روسيا عبر استفتاء عام في سنة 2014، لكن الناتو لا يقبل انضمام دول متورطة في نزاعات على أراض.

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