بالفديو.. غاده عبد الرازق تحتفل بعيد شقيقتها

حتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى يسرية في حضور روتانا ابنة غادة وبعض الأصدقاء منهم المذيعة ريهام سعيد.

ونشرت النجمة المصرية عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الصور من الحفلة التي نظمتها عبدالرازق وكان قالب الحلوى على شكل “شيشة” ما أثار الكثير من التعليقات الطريفة بين متابعيها.

وقد شاركت النجمة جمهورها بمقطع فيديو لشقيقتها وهي ترقص في عيد الميلاد وعلقت قائلة: “النهاردة عيد ميلاد يسرية اختي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليكي لينا”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو التي ظهرت فيه يسرية تحاول الرقص وسط ضحك الحاضرين.