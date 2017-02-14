أبو زيد: روسيا تلعب دورا في رسم سياسه الشرق الاوسط

اعتبر النائب اللبناني أمل أبو زيد أن روسيا الاتحادية تلعب دوراً هاماً في هذه المرحلة فيما يتعلق بإعادة رسم السياسة الشرق أوسطية، بالتعاون مع إيران وتركيا، وانطلاقاً من دورها في سوريا بمحاربة الإرهاب، وإعادة تموضع النظام السياسي السوري على أساس التعددية.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في ظل عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، أشار الى ان “هناك إمكانية للتوافق على قانون انتخاب جديد لأن المكونات الأساسية في البلد تسعى للتوصل إلى اتفاق، ولكن التباين هو هل يجب أن نعتمد على القانون النسبي أو القانون الأكثري أو ما شابه بين المختلط والنسبي”.

وأشار في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية الى ان “الرئيس ميشال عون أكد أنه يجب أن يكون هناك قانون جديد، ولن يسمح بإجراء الانتخابات إلا عند حصول قانون جديد، ونفس الشيء بالنسبة لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، وحتى حزب الكتائب وغيرهم من السياسيين والأحزاب خارج التمثيل بالمجلس النيابي، والمجتمع المدني هم مع التوصل لقانون انتخاب يعتمد النسبية لكي تتمثل جميع الأحزاب والأقليات، وهذا أساسي لأن النظام الأكثري هو إلى حد ما إلغائي، خصوصاً في بلد تعددي مثل لبنان، التوافق يجب أن يحصل وسوف يحصل”.

وأكد أبو زيد أن الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية ليست بقليلة، ومن الممكن أن يتم التأجيل تقنياً إذا تم الاتفاق على قانون، نحن ما زلنا ضمن المهلة، وهناك تهويل كبير، ولكن هناك ضغط للتوصل إلى قانون جديد.

وعن الحل الأنسب لقانون جديد، لفت الى “اننا ندعم التوصل إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية، لأنها تؤمن التمثيل الصحيح ولا تلغي أحدا، ونحن كتيار وطني حر من الممكن أن نخسر بعض المقاعد، ولكن من الأفضل أن نخسر بعض المقاعد وأن يربح الوطن والمواطن، لأنه من غير الجائز أن تكون هناك أحزاب موجودة على الساحة السياسية في لبنان وسياسيين عندهم وجودهم ضمن طوائفهم ولكن لا يوجد لهم وجود في المجلس النيابي، على سبيل المثال، الحزب الشيوعي اللبناني، الموجود على جميع الأراضي اللبنانية بنسب متفاوتة ولديه نائب واحد فقط، وحتى المجتمع المدني”.

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