ميريام سكاف زارت فنيانوس..

بحثت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف مشاكل زحلة الانمائية مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الذي زارته في مكتبه في الوزارة.

وبحسب بيان “الكتلة الشعبية”، فقد تقدمت سكاف بلائحة لفنيانوس، ضمنتها “مطالب ملحة لمناطق محرومة من الانماء ومتروكة من دون ان تنال أي اهتمام سياسي لمتابعتها، ولاسيما تلك التي باتت تضع ارواح الناس رهينة الطرقات غير المؤهلة”، ومن بينها: إنشاء جسر للمشاة على طريق عام زحلة بعلبك مقابل كلية الحقوق في كسارة، وذلك لوضع حد لمعاناة الطلاب الذين زهقت ارواح عدد منهم خلال السنوات الماضية، تأهيل بولفار زحلة وسوق الخضر وصولا الى ساحة الليدو، تأهيل نزلة تلشيحا من المستشفى حتى طريق كسارة حوش الأمراء، تدعيم جدار طريق الميدان طلعة جوزف سكاف، تأهيل مدخل تربل من دير زنون- رياق حتى ساحةالبلدة، تأهيل طريق الفرزل- تربل وتحديدا القسم المعطل تحت نهر الليطاني، تأهيل طريق كسارة الفوقاني من حوش الامراء تلشيحا الى سعدنايل مرورا بالمطرانية المارونية وتأهيل طريق زحلة قاع الريم حزرتا- طريق ضهورالشوير- زحلة.

كما طالبت سكاف ب”زيادة موازنة قضاء زحلة انمائيا وخدماتيا والعمل على تأمين الزفت اللازم لكل قرى شرقي زحلة وهي: كفرزبد، عين كفرزبد، قوسايا، دير الغزال، رعيت، حارة الفيكاني، رياق، تربل، الفرزل، أبلح ونيحا”.

ونقلت الكتلة عن وزير الاشغال وعده “بالوقوف على احتياجات المناطق المذكورة والعمل على تلبيتها في أسرع وقت”، وتأكيد اهتمامه “بكل المناطق التي تعاني اهمالا على صعيدالخدمات”.

وشكرت سكاف فنيانوس على تعاونه واستعداده لتلبية هذه المطالب “التي تشكل شرايين الحياة اليومية للمواطنين، ليس على صعيد قلب زحلة وقضائها فقط، انما بدءا من اول طريق ضهر البيدر الذي يهم جميع العابرين الى البقاع، والذي بات طريقا منسيا يحتاج الى صيانة من قبل الدولة”.

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