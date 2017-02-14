مشروعين لتغطية نقص الأدوية في سوريا

أوضحت المدير العام للشركة الطبية العربية “تاميكو”، ناهدة أندورة عن إقامة مشروعات جديدة لتغطية النقص الحاصل بالأدوية في الأسواق المحلية.

حيث أكدت أن المشروعات تتضمن مشروعي معمل الأدوية البشرية في السويداء ومعمل السيرومات في اللاذقية، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والموافقات المطلوبة لتنفيذهما من قبل الجهات الوصائية.

وأوضحت أندورة أن الشركة استطاعت تنفيذ خطتها الإنتاجية بنسبة تنفيذ 99% خلال 2016 على الرغم من المشكلات التي تعوق العملية الإنتاجية وخاصة تدمير مقر الشركة الكائن في منطقة المليحة في ريف دمشق.

وعن قيمة المبيعات الإجمالية للشركة، لفتت أندورة إلى أنها بلغت نحو 1.9 مليار ليرة، لتكون نسبة التنفيذ قياساً لخطة الإنتاج 101%، وذلك نتيجة تصريف بعض المخازين المتوافرة لدى الشركة والتي كانت بمنزلة مخزون استراتيجي لبعض منتجات الشركة، علماً أن الشركة لا تعاني من مخازين تذكر.

وتوقعت أندورة زيادة في كميات الإنتاج والمبيعات في العام الجاري من خلال الخطة التي وضعتها إضافة لتوسيع دائرة الإنتاج وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة للشركة، مشيرةً إلى أن كل ما تنتجه يسوّق كاملاً إلى الجهات العامة والأسواق المحلية.

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