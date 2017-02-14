حفتر يرفض لقاء السراج في القاهرة

قالت قناة “ليبيا الحدث” المقربه من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الثلاثاء 14 فبراير/شباط إن الأخير رفض لقاء فايز السراج رئيس حكومة الوفاق خلال وجودهما في القاهرة.

ووصل حفتر والسراج إلى القاهرة يوم الاثنين للقاء مسؤولين مصريين، في إطار جهود حل الأزمة الليبية.

وشهدت القاهرة خلال الشهرين الماضيين لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، تتصارع ثلاث حكومات على الحكم والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما حكومة الوفاق برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى حكومة ثالثة برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء.

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