دي ميستورا سيجتمع بوزير الدفاع شويغو

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مساء الثلاثاء 14 فبراير/شباط، أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو، في 16 من الشهر الجاري.

وقال دي ميستورا، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لتنفيذ هذه الزيارة، قال: “نعم”.

كما كشف دي ميستورا أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال زيارته إلى موسكو.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن من غير المخطط إجراء محادثات بين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن جدول أعمال الرئيس لا يشمل هذا اللقاء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، قال، في وقت سابق من الثلاثاء، إن ستيفان دي ميستورا سيقوم قريبا بزيارة إلى موسكو، موضحا أن أحد أهدافها سيكمن في بحث مسألة تشكيل وفد واسع للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف.

وأضاف غاتيلوف أن “السيد دي ميستورا يتعين عليه أن يأخذ على عاتقه المسؤولية ويعمل على إضفاء طابع تمثيلي واسع على الوفد”، مشيرا إلى أن هذا المبدأ هو الذي أصرت موسكو على ضرورة تطبيقه مرارا، لدى اتصالاتها مع المبعوث الدولي الخاص.

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