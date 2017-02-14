اليكم تسريبات جديدة عن ‘آيفون 8’..

أشارت تسريبات جديدة حول هاتف “آيفون 8” الجديد بان سعر العرض له سيزيد على 1000 دولار امريكي، وعلى ما يبدو بانه سيكون أكثر هواتف 2017 الذكية تشويقاً وإثارةً للجدل.

وقررت شركة “آبل” أن يكون هاتف “آيفون 8” هو الآيفون الوحيد الذي يحمل خاصية الشحن اللاسلكي (Wireless charging) في عام 2017، وهو ما يتعارض مع التقارير السابقة التي زعمت أن هاتفي “آيفون 7S”، و”آيفون 7S بلس” (من خلال تحديثات إضافية على الهاتفين) سينضمان لموجة الشحن اللاسلكي.

وزعم موقع Mac Otakara الياباني انه وبالنسبة للهاتفين الأخيرين،ستقوم “آبل” بالتوصل إلى حل، وهو بيع شواحن لاسلكية منفصلة من صناعة شركة Luxshare الصينية التي أمدَّت ساعات آبل بخاصية الشحن اللاسلكي. ولا يُرجَّح أن تتوافق تلك الشواحن مع النسخ السابقة من الآيفون دون إكسسوارات إضافية، كعلبة الشحن اللاسلكي.

وتوجد أخبار سيئة أيضاً، إذ يرى الموقع الياباني أن جهازي “آيفون 7S”، و”آيفون 7S بلس” لن يشتملا على محول Lightning لمدخل سماعة الرأس 3.5 ملم، الذي يأتي مع جهازي “آيفون 7″، و”آيفون 7 بلس”. كما لن يكون هناك محول Lightning إلى USB من النوع C، وهو المفضل عند “آبل” لتشكيلة الماك بوك، فيما لم يُوضَح السبب وراء ذلك.

استراتيجية شركة “آبل” في عام 2017

حيث ستُصدر الشركة 3 هواتف “آيفون” رئيسية: “آيفون 8″ (يقول البعض أنه سيُسمَّى آي فون X)، و”آيفون 7S”، و”آيفون 7S بلس”. والأول سيكون تصميماً جديداً كلياً للاحتفال بالذكرى العاشرة على إصدار الآيفون الأصلي، بينما سيحتفظ الهاتفان الآخران بنفس التصميم الذي طُرِحَ مع “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلس” في عام 2014.

إن أحسنت شركة “آبل” تصميم هاتف “آيفون 8″، فمن المُحتمل أن يتطاير من على أرفف المحال ويزيد الطلب عليه، حتى ولو كان السعر يبدأ من 1000 دولار، فكثير من موديلات الآيفون 7 بلس قريبة من هذا الرقم بالفعل.

كما سيساعد في زيادة هامشها الربحي الذي يعيش حالة انحدار في السنوات الأخيرة بالرغم ضخامته مقارنة بالمنافسين”، وبالتأكيد ستزداد فرص نجاحه إذا كان الآيفون 8 هو الهاتف الوحيد بخاصية الشحن اللاسلكي.

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