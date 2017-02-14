الرياشي: طلبت من قيادة الجيش حسم موضوع اعتصام الجديد

أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى “أنني اتصلت بالقيادات الامنية وقائد الجيش ومسؤولين في “حركة أمل” لتهدئة الوضع أمام قناة “الجديد”، طالبا من الشباب المتظاهرين الهدوء وعدم اللجوء الى العنف.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان الاعتداء على الاعلام ومخالفة القوانين امر سيئ، مؤكدا “أنني اعمل لوقف هذا الامر، وسأعاود للاتصال بمسؤولي “أمل” وهم يقولون ان الحركة عفوية والمتظاهرين من مؤيدي الامام موسى الصدر”، مشددا على “انني لن ابرح عن التوقف باجراء الاتصالات حتى يوقف ما يحدث”.

وأوضح انه “لا استطيع حل الامر كوزير اعلام انما الحل يأتي من قبل الاجهزة الامنية، ومسؤولو “أمل” يسعون لحل الامر”، مشيرا الى انه “لا بأس بالهتافات، واتمنى على المتظاهرين وقف العنف وليتوقفوا عن الاعمال العنفية وسنحل المشكلة مع اصحاب المؤسسة والمعنيين”، لافتا الى ان الجيش سيرسل قوى اضافية.

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