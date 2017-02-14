حريق شب في مبنى قناة الجديد في هذه الأثناء نتيجة المفرقعات النارية

14 فبراير, 2017 - 9:48 مساءً
14 فبراير, 2017
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