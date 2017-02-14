الحريري: ما قمنا به مع الرئيس عون هو انجاز كبير

أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان ينظر لمصلحة البلد قبل ان ينظر لمصلحته، ونحن بهذه الروحية نعمل لانجاز شيء بظل حكم الرئيس ميشال عون والحكومة الحالية.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى انه “اذا نظرنا الى 14 اذار ماذا يريدون الناس في تلك اللحظة كان يريد الناس لبنان المتنوع، وكان بالنسبة لهم الوحدة الوطنية والحقيقة والعدالة المطلب الاساسي”، موضحا انه “ارى اليوم اننا لم نرتقِ بعد الى ذلك اليوم في 14 اذار الذي لم سأل احد عن دينه او مذهب الاخر، وأرى انه يجب ان نعمل مع رئيس الجمهورية لاعادة الحيوية وهذه العقلية عند اللبنانيين”.

وأكد “أننا نحن لا ندافع عن طائفة او مذهب بل ندافع عن الاعتدال، ولا شك ان البلد افضل بكثير منذ انتخاب الرئيس الى اليوم”، مشيرا الى ان ” الثابت الاساسي لتيار المستقبل محاربة كل انواع التطرف، واستطاع حماية الاعتدال في لبنان، و نحن اعدنا ثقة المواطن بالدولة وهناك سياحة واقتصاد وهناك ناس ستحاسب”.

وشدد على ان “ما قمنا به مع الرئيس ميشال عون هو انجاز كبير ونقل للبلد من كل ما هو تعطيل الى كل ما هو انجاز”، مشيرا الى ان “هناك من يزايد بانه يعمل على استكمال مشروع رفيق الحريري وأنا أقول إن المحكمة الدولة هي الضامن من أجل استمرار هذا المشروع”.

وأشار الى “أننا موظفون لدى الشعب وليس العكس وإن كان هناك من خالف وارتكب من “تيار المستقبل” فسيحاسب كغيره إلا أنه يجب أن نعرف أن أي مرتكب لا يمثل تياره لأن هذا التيار ليس هو من امره بارتكاب هذه المخالفة”، مؤكدا “أننا لن نغط أي مرتكب إلا أننا سندافع عن المظلون الذي يتم اتهامه من دون حق”.

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