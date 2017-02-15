أستانا تؤكد تأجيل بدء المفاوضات السورية إلى الخميس

أكدت وزارة خارجية كازاخستان تأجيل بدء المفاوضات السورية في أستانا إلى منتصف يوم الخميس 16 فبراير/شباط، بينما أشارت السفارة الأمريكية في أستانا إلى أنها ستمثل واشنطن في المفاوضات.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخارجية الكازاخستانية، الأربعاء 15 فبراير/شباط، أن “الاجتماع على مستوى عال في إطار عملية أستانا حول تسوية الوضع في سوريا” سيبدأ في منتصف يوم 16 فبراير 2017.

وكان من المتوقع أن يعقد الاجتماع المذكور في أستانا في 15-16 فبراير/شباط، إلا أن التلفزيون السوري ذكر الثلاثاء تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس بسبب تأخر وفد المعارضة المسلحة السورية وممثلي تركيا.

من جانبه، صرح رين آلخاي، الملحق الإعلامي للسفارة الأمريكية في كازاخستان، بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية ستمثل واشنطن في مفاوضات أستانا.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: “تلقت وزارة الخارجية دعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات حول سوريا هذا الأسبوع بصفة مراقب. والسفارة الأمريكية في أستانا ستمثل الولايات المتحدة في المفاوضات”، مؤكدا أن واشنطن لا تزال متمسكة بضرورة حل الأزمة السورية سياسيا.

وأوضحت ممثلة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية أن الجانب الأمريكي لم يحدد بعد من سيمثله في الاجتماع الجديد.

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