الدفاع الروسية: لا تأجيل في محادثات أستانا

صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن محادثات أستانا حول سوريا، تجري كما هو مخطط لها، يومي 15 و16 شباط/فبراير، وأنه لا يوجد أي تأجيل أو تعليق لها.

وقال المصدر: “المحادثات في إطار عملية أستانا للحل في سوريا، تجري كما كان مخطط لها، خلال 15 و 16 فبراير/شباط، ليس هناك أي تعليق أو أي تأجيل”.

وأضاف المصدر: “اليوم، 15 فبراير/شباط، ستجري الوفود محادثات بصيغة ثنائية، والتي سيحددون خلالها مواقفهم، وسيقدمون كذلك مقترحاتهم حول تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا”.

وعن برنامج يوم الغد، قال المصدر: “غدا، سيعقد الاجتماع العام بمشاركة كافة الوفود، والذي يمكن خلاله بحث الوثيقة الختامية”.

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