مفتي موسكو: نعتزم فتح مدرسة للاجئين السوريين بلبنان

صرح مفتي موسكو، إلدار علاء الدينوف، بأن مجلس مفتي روسيا سيطرح مهمة تقديم المساعدة في فتح مدرسة لأطفال اللاجئين السوريين في لبنان عام 2017.

وقال علاء الدينوف: “حسبما أفهم، هنا مشاكل كبيرة بالرعاية الطبية والتعليم، وعدد كبير من الأيتام. ونحن سنبذل جهودا على الاتجاهات الثلاثة هذه. وربما سنساعد في فتح مدرسة. ونريد طرح هذه المهمة أمام أنفسنا لهذا العام”.

وتابع قائلا: “من المحتمل أن نتفق مع الأطباء والجراحين الذين سيقدمون إلى هنا وسيجرون عمليات ما بالمكان وحددنا لأنفسنا لهذا العام مهمة تولي رعاية ما لا يقل عن 100 طفل في الوقت القريب. ونحن سنحول الموارد إلى هؤلاء الأطفال الـ 100 شهريا خلال عدو سنوات، وسندعمهم إن شاء الله”.

هذا، وقد أرسلت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا إلى لبنان مساعدات إنسانية للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات على الحدود السورية، ستقدم لأكثر من 5 آلاف شخص. وتوجه إلى لبنان وفد برئاسة مفتي موسكو، إلدار علاءالدينوف.

وقد زار الوفد الروسي اثنين من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، والتقى رئيس أساقفة بيروت للموارنة، المطران بولس يوسف مطر. ووصل الوفد الروسي إلى لبنان حاملا دعوة لمفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، لزيارة روسيا.

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