داعش ينقل مزيداً من “الألعاب” لمحاربة الجيش السوري

قالت تنسيقيات المسلحين أن تنظيم داعش الإرهابي أقدم على تجربة طائرة مسيرة بدون طيار في بلدة مركدا الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تمهيداً لاستخدامها في معارك مع قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.

وبحسب التنسيقيات نقل التنظيم العديد من الطائرات المسيرة من العراق إلى بلدة مركدا والرقة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أكد مصدر خاص للحدث نيوز أن طائرات داعش المسيرة عبارة عن ألعاب جرى تطويرها قليلاً ومن السهل جداً التشويش عليها واستهدافها، معلناً أنها لن تؤثر أبدا في سير المعارك ضد التنظيم الإرهابي.

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