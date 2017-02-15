دير الزور.. هدوء كبير يسبق عاصفة هوجاء!

الهدوء الذي يسود جبهات دير الزور منذ أيام عدة ماضية يبدو أنه سيتلاشى خلال المرحلة القادمة، حيث كشفت مصادر خاصة للحدث نيوز عن عملية عسكرية كبيرة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال للحدث نيوز أن هناك تغييرات كبيرة على مستوى القادة الميدانيين للجيش السوري في دير الزور، تزامن ذلك مع استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة.

ورغم الغموض الذي يكتنف الموقف أكد المصدر السابق أن الأمور توحي بعملية عسكرية كبيرة قد يكون هدفها تحرير دير الزور من داعش بشكل كامل.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد شن هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في دير الزور منتصف الشهر الماضي بعد عملية إنزال قام بها طيران التحالف الدولي في المنطقة، قيل أنها استهدفت تقديم مزيد من الدعم للتنظيم الإرهابي، فيما أعلنت البنتاغون أن عملية الإنزال الأميركي استهدفت قادة ميدانيين لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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