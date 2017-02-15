بالفيديو: كيف تحول أطفال الإيزيديين إلى انتحاريين لدى داعش؟

كشف تنظيم داعش الإرهابي كيف درب أطفال ايزيديين اختطفهم سابقاً من سنجار لتنفيذ عمليات ‹انتحارية› في مدينة الموصل.

واستعرض شريط جديد بثه المكتب الإعلامي لما يسمى ‹ولاية نينوى› التابع للتنظيم مساء الثلاثاء، مقاتلين صغار من الطائفة الايزيدية يتدربون في إحدى المعسكرات، قال عنهم التنظيم أنهم «اهتدوا إلى الإسلام وكفروا بما كانوا يعبدون من دونه»، مشيراً إلى أن الكثير منهم نفذوا عمليات ‹انتحارية› في أوقات سابقة.

https://www.youtube.com/watch?v=ivO4L0VncB0

وظهر في الشريط الذي حمل عنوان، ‹فبهداهم اقتده› طفلان شقيقان من الايزيدية نفذا عمليتين ‹انتحاريتين› ضد القوات العراقية في الموصل، أحدهما يدعى أمجد أبو يوسف السنجاري، بحسب الشريط، الذي قال باللغة الكردية أنهم «كانوا يعبدون الشيطان» .. وأنهم «كانوا يعيشون في الجاهلية» .. وأضاف أنهم «تلقوا دروساً شرعية وانتسبوا إلى معسكر تابع للتنظيم في الشام (سوريا)»، قبل تسجيلهم في قوائم ‹الانتحاريين›، كما أبدى استعداده لتنفيذ عملية ‹انتحارية› ضد «أعداء الله» ولو كانوا آباءهم.

فيما قال شقيقه الآخر ويدعى أسعد أبو الخطاب، أنهم من قرية تل قصبة بسنجار، وأضاف قائلاً: «إن شاء الله أنا وشقيقي ننغمس في أعداء الله وننفذ عملية استشهادية».

وأظهرت لقطات من الجو لحظة تنفيذ الشقيقين لعمليتهيما ضد القوات العراقية في الجانب الأيسر من المدينة الذي سيطرت عليه القوات العراقية قبل فترة.

وكان مدير مكتب المخطوفين الايزيديين في محافظة دهوك حسين كورو قد أشار في تصريحات له مطلع العام الماضي أن هناك حوالي 800 طفل ايزيدي تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً يتم تدريبهم في 3 معسكرات لتنظيم ‹داعش› في مناطق البعاج والموصل والرقة السورية على كيفية قطع رؤوس البشر والأعمال ‹الانتحارية› والقتال.

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