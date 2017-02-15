شريفة: الإساءة لقضية الإمام الصدر لا تندرج تحت عناوين الحرية

أعلن أمين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة في بيان أنه “اذا كان هناك من خطأ بحق تلفزيون الجديد من قبل محبي الإمام موسى الصدر فهو نتيجة طبيعية لأي تحرك عفوي غير مخطط له مسبقا، والإساءة لقضية الإمام الصدر لا تندرج تحت عناوين الحرية وما شاكل، وبهذا الاسلوب الساخر الذي هو أسوأ من الشتائم والسباب، وهذا ما جعل المحبين والمناصرين للامام الصدر يثورون كالبركان”.

أضاف البيان:”أما الخطأ الذي ارتكبته المحطة المذكورة بحق الإمام الصدر والذي ترتكبه دائما بحق الطائفة الشيعية ومؤسساتها ورموزها هو مبرمج ويعبر عن عداء بل عن حقد دفين، وهو سياسة متبعة وقد اخبرنا من الذين تركوا المحطة الكثير من الحقائق التي تثبت صحة ما نقول، وننصح القديم الجديد: (ان زارع الشوك لا يحصد وردا )”.

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