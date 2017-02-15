بحيرة الأسد الهدف القادم للجيش السوري

سيطر الجيش السوري على منطقة تل بيجان الاستراتيجية ما يسمح بمزيد من التقدم وصولاً إلى منطقة الخفسة والقرى الواقعة على بحيرة الأسد التي تتجمع فيها مياه نهر الفرات.

وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش استعاد قرية المشرفة قرب الباب.

يأتي ذلك في وقت تعلن فيه عملية درع الفرات سيطرتها على 40 بالمئة من مدينة الباب.

وفي محافظة حماة، دمر الطيران الحربي السوري جرافة لتنظيم داعش بمن فيها، كانت تنشئ سواتر ومتاريس في قرية أبو حبيلات بريف سلمية الشرقي.

وفي محافظة درعا، نقلت تقارير صحفية عن مصدر عسكري سوري إعلانه استعادة السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها قوات الجيش في حي المنشية في مدينة درعا.

وقالت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت “عمليات نوعية على مقرات ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة (فتح الشام) على أطراف حي المنشية في مدينة درعا”.

إلى ذلك أقرت الصفحات التي تتبع للفصائل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل عدد من مقاتليها في معارك درعا.

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